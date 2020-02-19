Отряд кораблей Балтфлота отправился в дальний поход

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Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий» и большого десантного корабля «Королёв» отправился в дальний поход.
Отряд кораблей Балтфлота отправился в дальний поход
  • © Минобороны РФ

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Экипажам предстоит выполнить ряд задач по поиску подлодок условного противника с помощью штатных противолодочных средств и палубного вертолёта Ка-27.

Вместе с этим военнослужащие отразят условный налёт авиации и ракетный удар условного противника, а также поразят морские мишени с использованием малой артиллерии и стрелкового вооружения.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что фрегат «Адмирал Эссен», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» и корабль противоминной обороны «Иван Антонов» провели учения в Средиземном море.

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