Отряд кораблей Балтфлота отправился в дальний поход
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Экипажам предстоит выполнить ряд задач по поиску подлодок условного противника с помощью штатных противолодочных средств и палубного вертолёта Ка-27.
Вместе с этим военнослужащие отразят условный налёт авиации и ракетный удар условного противника, а также поразят морские мишени с использованием малой артиллерии и стрелкового вооружения.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что фрегат «Адмирал Эссен», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» и корабль противоминной обороны «Иван Антонов» провели учения в Средиземном море.