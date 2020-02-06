Корабли ЧФ провели учения в Средиземном море

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Фрегат «Адмирал Эссен», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» и корабль противоминной обороны «Иван Антонов» провели учения в Средиземном море.
Корабли ЧФ провели учения в Средиземном море
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

По сценарию экипаж «Ивана Антонова» для проведения противоминной разведки применил подводный комплекс поиска и обнаружения мин. Затем экипажи «Адмирала Эссена» и «Дмитрия Рогачёва» отработали взаимодействие и совместное маневрирование.

Для военнослужащих, находящихся на борту кораблей «Дмитрий Рогачёв» и «Иван Антонов», это первые совместные учения в дальней морской зоне после приёма в состав ЧФ.

Ранее ФАН сообщало, что на подмосковном полигоне Алабино прошли масштабные тактические учения Таманской дивизии.

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