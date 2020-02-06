Корабли ЧФ провели учения в Средиземном море
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
По сценарию экипаж «Ивана Антонова» для проведения противоминной разведки применил подводный комплекс поиска и обнаружения мин. Затем экипажи «Адмирала Эссена» и «Дмитрия Рогачёва» отработали взаимодействие и совместное маневрирование.
Для военнослужащих, находящихся на борту кораблей «Дмитрий Рогачёв» и «Иван Антонов», это первые совместные учения в дальней морской зоне после приёма в состав ЧФ.
Ранее ФАН сообщало, что на подмосковном полигоне Алабино прошли масштабные тактические учения Таманской дивизии.