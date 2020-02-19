Два новых письма пришли из Германии в рамках проекта #ПочтаПобеды

Два новых письма из Германии — одно от Роя Греллерта, а второе от Майка Альбрехта и Франка Рудольфа — пришли в рамках проекта RT #ПочтаПобеды.

Первое письмо, написанное 53-летним Роем Греллертом из бывшей Германской Демократической Республики, адресовано Константину Фёдоровичу Мелешко, который служил в дивизионной разведке и был среди тех, кто оставил надпись на стене Рейхстага.

В своём послании Греллерт отмечает, что был тронут до глубины души видеоклипом с участием ветерана.

«Позвольте задать вам только один вопрос: Что может ощущать ветеран Великой Отечественной войны — сейчас, когда немецкие солдаты вновь на границе России? Во мне это вызывает глубочайшее отвращение!» — написал он, а также пожелал Мелешко крепкого здоровья.

Во втором письме, авторами которого являются Альбрехт и Рудольф, говорится об исторических отношениях России и Германии, которые «были политически связаны — и даже были друзьями».

«Глупые решения, принятые горсткой глупых людей, разрушили эти хорошие отношения и привели к глупой войне, которая принесла такую разруху. Мужчины и женщины, которые сражались за мир в этой войне, не просто спасали народы — гораздо больше: они спасли весь мир», — отмечают авторы письма.

Они выразили сожаление в связи с тем, что после войны Германия не смогла до конца вернуться к «традиционной германо-российской дружбе», а сегодняшняя политика нарушает «необходимый баланс».

«Россия — великая страна с великими традициями и может по праву гордиться своей историей. Каждый из ветеранов заслуживает признания в веках, заслуживает, чтобы его всегда помнил весь мир», — говорится в послании.

Авторы выразили надежду на то, что Россия и Германия найдут путь в общее будущее и не позволят подстрекателям любого толка разлучить себя.

Ранее из ФРГ пришли письма от Риты Эггерт и Рене Велерта.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, тех, кто укрывал советских солдат, бежавших из концлагерей.

В течение следующих месяцев проект расскажет историю их войны и их победы. С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письмо ветерану.

Отправленные в редакцию телеканала письма будут переданы всем ветеранам.