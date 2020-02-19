Ещё два письма из Германии пришли в рамках проекта #ПочтаПобеды

Два новых письма из Германии — от Риты Эггерт и Рене Велерта — пришли в рамках проекта RT #ПочтаПобеды.

Эггерт рассказала, что её родители и дедушка с бабушкой пережили Вторую мировую войну.

«Отец и дед получили травмы. Моя мать родилась в Кёнигсберге и, будучи ребенком, была вынуждена бежать вместе с семьёй от войны. Они пережили войну, голод и нищету. Это были, как я слышала в их рассказах, неописуемые страдания», — написала она.

Она пообещала делать всё возможное, чтобы бороться за мир и объединять миролюбивых людей.

Велерт адресовал письмо труженице тыла Анне Терёхиной. Он вспомнил разговор со случайным знакомым во время своей поездки с другом в Москву через молодёжное турагентство в 1982 году.

«Он объяснил нам, что ему важно, даже важнее всего, чтобы между нашими странами никогда снова не было войны... Его рассказ я помню и по сей день. Сейчас я, вероятно, хотя бы сказал ему, как сильно я благодарен его стране, его соотечественникам и тем миллионам погибших за то, что они освободили отчасти мою страну, большую часть мира от гитлеровского фашизма», — рассказал он.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, тех, кто укрывал советских солдат, бежавших из концлагерей.

В течение следующих месяцев проект расскажет историю их войны и их победы. С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письмо ветерану.

Отправленные в редакцию телеканала письма будут переданы всем ветеранам.

Героиней первой истории стала труженица тыла Анна Георгиевна Терёхина.