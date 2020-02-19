Более 20 кораблей и катеров ЧФ примут участие в праздновании 75-летия Победы
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Уточняется, что корабли будут выставлены 9 мая на линиях парадных диспозиций в Севастопольской и Новороссийской бухтах.
«Жители и гости Севастополя смогут увидеть в парадном строю подводную лодку, два фрегата, сторожевой корабль, малый ракетный корабль, ракетный катер и большие десантные корабли», — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, корабли выставят у причалов для посещения.
Ранее, как сообщало URA.RU, в ЦВО рассказали о программе парада к 75-летию Победы в Екатеринбурге.