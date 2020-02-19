Более 20 кораблей и катеров ЧФ примут участие в праздновании 75-летия Победы

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Более 20 кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота примут участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Более 20 кораблей и катеров ЧФ примут участие в праздновании 75-летия Победы
  • © Василий Батанов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Уточняется, что корабли будут выставлены 9 мая на линиях парадных диспозиций в Севастопольской и Новороссийской бухтах.

«Жители и гости Севастополя смогут увидеть в парадном строю подводную лодку, два фрегата, сторожевой корабль, малый ракетный корабль, ракетный катер и большие десантные корабли», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, корабли выставят у причалов для посещения.

Ранее, как сообщало URA.RU, в ЦВО рассказали о программе парада к 75-летию Победы в Екатеринбурге.

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