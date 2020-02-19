В ЦВО рассказали о программе парада к 75-летию Победы в Екатеринбурге

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В штабе Центрального военного округа рассказали о программе парада, посвящённого 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге.
В ЦВО рассказали о программе парада к 75-летию Победы в Екатеринбурге
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу штаба ЦВО, всего в параде будут участвовать 22 воздушных судна. 

Уточняется, что парад возглавит вертолёт Ми-26. За ним проследуют четыре вертолёта Ми-8, четыре вертолёта Ми-4, один двухмоторный самолёт Л-410, советский военно-транспортный самолёт Ан-26, разработанный в 1950-х годах Ан-12, два бомбардировщика Су-24 и четыре Су-34.

Завершат праздничную колонну четыре сверхзвуковых высотных истребителя-перехватчика МиГ-31.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в честь 75-летия Победы в Севастополе планируют провести более 300 мероприятий.

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