В ЦВО рассказали о программе парада к 75-летию Победы в Екатеринбурге
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу штаба ЦВО, всего в параде будут участвовать 22 воздушных судна.
Уточняется, что парад возглавит вертолёт Ми-26. За ним проследуют четыре вертолёта Ми-8, четыре вертолёта Ми-4, один двухмоторный самолёт Л-410, советский военно-транспортный самолёт Ан-26, разработанный в 1950-х годах Ан-12, два бомбардировщика Су-24 и четыре Су-34.
Завершат праздничную колонну четыре сверхзвуковых высотных истребителя-перехватчика МиГ-31.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в честь 75-летия Победы в Севастополе планируют провести более 300 мероприятий.