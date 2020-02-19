Путин назвал свою зарплату не самой большой в стране

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Президент России Владимир Путин рассказал жительнице Санкт-Петербурга, что зарплата главы государства — не самая большая в стране.
Путин назвал свою зарплату не самой большой в стране
  • РИА Новости

Как информирует РИА Новости, об этом он заявил после возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку.

Петербурженка обратилась к Путину с вопросом, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, предположив, что зарплата российского лидера превышает указанную сумму.

«Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», — сказал Путин.

Женщина также пожаловалась на невозможность купить продукты на установленный государством прожиточный минимум и трудности в связи с этим для матерей-одиночек.

«Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа», — подчеркнул президент. 

Ранее Путин возложил цветы к памятнику Собчаку, со дня смерти которого 19 февраля исполняется 20 лет.

Сообщалось, что правительство России внесло в Госдуму поправки в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы.

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, для финансирования социальных инициатив из послания президента Федеральному собранию требуется дополнительно выделить более 2 трлн рублей.

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