Путин назвал свою зарплату не самой большой в стране
- РИА Новости
Как информирует РИА Новости, об этом он заявил после возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку.
Петербурженка обратилась к Путину с вопросом, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, предположив, что зарплата российского лидера превышает указанную сумму.
«Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», — сказал Путин.
Петербурженка спросила Путина, какая у него зарплата, сколько стоит сходить в магазин и как прожить на 10 тысяч 800 рублей. Президент ответил pic.twitter.com/70VnhYCPsB— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 19, 2020
Женщина также пожаловалась на невозможность купить продукты на установленный государством прожиточный минимум и трудности в связи с этим для матерей-одиночек.
«Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа», — подчеркнул президент.
Ранее Путин возложил цветы к памятнику Собчаку, со дня смерти которого 19 февраля исполняется 20 лет.
Сообщалось, что правительство России внесло в Госдуму поправки в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы.
Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, для финансирования социальных инициатив из послания президента Федеральному собранию требуется дополнительно выделить более 2 трлн рублей.