Путин назвал свою зарплату не самой большой в стране

Президент России Владимир Путин рассказал жительнице Санкт-Петербурга, что зарплата главы государства — не самая большая в стране.

Как информирует РИА Новости, об этом он заявил после возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку.

Петербурженка обратилась к Путину с вопросом, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, предположив, что зарплата российского лидера превышает указанную сумму.

«Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», — сказал Путин.

Петербурженка спросила Путина, какая у него зарплата, сколько стоит сходить в магазин и как прожить на 10 тысяч 800 рублей. Президент ответил pic.twitter.com/70VnhYCPsB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 19, 2020

Женщина также пожаловалась на невозможность купить продукты на установленный государством прожиточный минимум и трудности в связи с этим для матерей-одиночек.

«Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа», — подчеркнул президент.

Ранее Путин возложил цветы к памятнику Собчаку, со дня смерти которого 19 февраля исполняется 20 лет.

Сообщалось, что правительство России внесло в Госдуму поправки в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы.

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, для финансирования социальных инициатив из послания президента Федеральному собранию требуется дополнительно выделить более 2 трлн рублей.