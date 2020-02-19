Путин возложил цветы к памятнику Собчаку

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Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. 19 февраля исполняется 20 лет со дня смерти политика.
Путин возложил цветы к памятнику Собчаку
  • Путин на могиле Анатолия Собчака в Санкт-Петербурге. Архивное фото / © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Путин вместе с вдовой Собчака Людмилой Нарусовой возложил к подножию памятника букет красных роз.

Также цветы к памятнику принесли губернатор Петербурга Александр Беглов, замглавы президентской администрации Дмитрий Козак, глава Счётной палаты Алексей Кудрин, руководитель Сбербанка Герман Греф и дочь Собчака — Ксения.

В июне 2018 года российский лидер рассказал, что в 1997 году Собчак был болен и нуждался в лечении.

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