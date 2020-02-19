Путин возложил цветы к памятнику Собчаку

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. 19 февраля исполняется 20 лет со дня смерти политика.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Путин вместе с вдовой Собчака Людмилой Нарусовой возложил к подножию памятника букет красных роз.

Также цветы к памятнику принесли губернатор Петербурга Александр Беглов, замглавы президентской администрации Дмитрий Козак, глава Счётной палаты Алексей Кудрин, руководитель Сбербанка Герман Греф и дочь Собчака — Ксения.

В июне 2018 года российский лидер рассказал, что в 1997 году Собчак был болен и нуждался в лечении.