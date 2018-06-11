Путин рассказал о здоровье Собчака после поражения на выборах главы Петербурга

В 1997 году Анатолий Собчак был болен и нуждался в лечении. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью для фильма «Дело Собчака».

Как отметил глава государства, Собчак «не гримасничал» и не имитировал болезнь.

«Он был болен, его надо было лечить», — цитирует Путина РИА Новости.

В июне 1996-го Собчак проиграл на выборах губернатора Санкт-Петербурга, а через год был привлечён Генпрокуратурой в качестве свидетеля по делу о коррупции в городских органах власти.

В 1997 году Собчака обвинили в злоупотреблениях на посту мэра, а осенью того же года он уехал на лечение во Францию.

Ранее Путин рассказал о «трещине» в отношениях Собчака и близкого окружения первого президента России Бориса Ельцина.