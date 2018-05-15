Путин рассказал о «трещине» в отношениях Собчака и близкого окружения Ельцина

Короткая ссылка
Зарубежные лидеры видели в мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке возможного кандидата в президенты России, заявил действующий российский лидер Владимир Путин.
Путин рассказал о «трещине» в отношениях Собчака и близкого окружения Ельцина
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Как передаёт РИА Новости, президент стал одним из героев документального фильма «Дело Собчака» о политической судьбе мэра Петербурга.

В интервью, фрагменты которого вошли в ленту, Путин также сообщил, что у Собчака были сложности с окружением первого президента России Бориса Ельцина.

«Я допускаю, и не только допускаю — уверен, что была какая-то трещина между Анатолием Александровичем Собчаком и некоторыми людьми из близкого окружения Бориса Николаевича», — заявил Путин.

По его словам, речь идёт о людях из правоохранительной сферы, системы охраны.

Картина выйдет в прокат 24 мая.

Ранее Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова рассказал о работе с Анатолием Собчаком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных