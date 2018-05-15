Путин рассказал о «трещине» в отношениях Собчака и близкого окружения Ельцина
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Как передаёт РИА Новости, президент стал одним из героев документального фильма «Дело Собчака» о политической судьбе мэра Петербурга.
В интервью, фрагменты которого вошли в ленту, Путин также сообщил, что у Собчака были сложности с окружением первого президента России Бориса Ельцина.
«Я допускаю, и не только допускаю — уверен, что была какая-то трещина между Анатолием Александровичем Собчаком и некоторыми людьми из близкого окружения Бориса Николаевича», — заявил Путин.
По его словам, речь идёт о людях из правоохранительной сферы, системы охраны.
Картина выйдет в прокат 24 мая.
Ранее Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова рассказал о работе с Анатолием Собчаком.