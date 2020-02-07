В UFG рассказали о доходах Мишустина во время работы в компании

Управляющий партнёр UFG Полина Герасименко в письме РБК рассказала о работе в компании в 2008—2010 годах нынешнего премьер-министра России Михаила Мишустина.

«К нам он пришёл в мае 2008 года, по приглашению ныне покойного Бориса Григорьевича Фёдорова, тогда председателя совета директоров группы UFG. Я помню, Борис Григорьевич тогда считал личной кадровой победой, что он сумел убедить Михаила Владимировича стать партнёром компании», — рассказала Герасименко.

Мишустин тогда занял пост президента UFG Capital Partners и стал управляющим партнёром UFG Asset Management.

«Как партнёр, он был введён в состав собственников с долей 25% в уже созданные на тот момент фонды, а при создании новых фондов также становился учредителем с долей 25%», — добавила представитель UFG.

В апреле 2008 года Мишустин учредил семейный траст для бенефициарного владения всеми своими активами, связанными с UFG.

«Через этот траст Мишустин владел 25%-ными долями в уже созданных на момент своего прихода фондах и при создании новых фондов становился учредителем с долей также 25%», — добавила Герасименко.

Доходы Мишустина в 2009 году составили около 79 млн рублей (около $2,5 млн), при этом большую часть этого вознаграждения составили бонусы по сделкам.

«В марте 2010 года Михаил Мишустин принимает предложение вернуться на государственную службу и выполняет требование к госслужащим об отсутствии коммерческого участия в частных компаниях, передав 100% собственности траста своей супруге Мишустиной Владлене Юрьевне с обязательством перед партнёрами UFG о продаже этих активов», — рассказала она.

Герасименко отметила, что в 2013 году был принят новый федеральный закон «о введении дополнительных ограничений не только на самих госслужащих, но и на их супругов и несовершеннолетних детей», и в связи с этим Владлена Мишустина должна была передать свой траст третьему лицу.

По условиям первоначального соглашения с UFG, указала Герасименко, она не могла передать активы постороннему человеку, они были переданы матери и сестре её супруга — Мишустиной Луизе Михайловне и Стениной Наталье Владимировне.

В августе 2013 года траст был передан в собственность новых бенефициаров, и уже они в дальнейшем получали доход от продажи активов.

«В 2013—2015 годах доходы от UFG Луизы Михайловны составили $11,9 млн, а Натальи Стениной за этот же период $10,1 млн», — рассказала она.

Таким образом, отметила Герасименко, общая сумма доходов всех троих бенефициаров от траста UFG за период с 2010 по 2015 год составила $33,55 млн, что по текущему курсу соответствует 2,15 млрд рублей.