Голикова объяснила приостановку въезда граждан Китая в Россию

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Временное ограничение на въезд граждан Китая в Россию вызвано большим числом въезжающих и последующей нагрузкой на медицинских работников, которые обеспечивают им карантин, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова объяснила приостановку въезда граждан Китая в Россию
  • © Владимир Смирнов
  • РИА Новости

По её словам, решение принято в силу загруженности российских медорганизаций из-за сезонной эпидемии гриппа, а также в целях безопасности и здоровья россиян, передаёт ТАСС.

«Дело в том, что на территории самой КНР меры в отдельных населённых пунктах ужесточаются. Количество граждан, которые приезжали к нам, ввиду того режима, который действовал до этого, стало увеличиваться, и обеспечивать карантинные условия и постоянное наблюдение тысячам граждан, приезжающим из КНР, не очень целесообразно и для самих граждан Китая, и для наших медицинских учреждений», — подчеркнула Голикова.

Ранее в правительстве сообщили, что Россия с 20 февраля приостановит въезд граждан КНР

Как заявили в Пекине, Москва заранее оповестила о планах приостановить въезд китайских граждан.

В Китае также отметили, что речь идёт о временных мерах, которые будут отменены по мере улучшения ситуации. 

В Кремле, комментируя временный запрет на въезд, заявили, что Россия принимает все меры, чтобы не допустить распространения в стране коронавируса. 

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