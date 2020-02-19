В Кремле прокомментировали приостановку въезда граждан Китая в Россию

Короткая ссылка
Россия принимает все меры, чтобы не допустить распространения в стране коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя временный запрет на въезд в Россию для граждан Китая.
В Кремле прокомментировали приостановку въезда граждан Китая в Россию
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Это не вопрос Кремля, это вопрос правительства. Вы знаете, правительственная комиссия работает, там принимаются решения. Этот вопрос давайте адресовывать туда», — ответил он на вопрос, не кажется ли Кремлю чрезмерным соответствующий запрет на въезд.

Как подчеркнул представитель Кремля, Россия принимает все необходимые меры по борьбе с коронавирусом, передаёт РИА Новости.

«Можно лишь констатировать одно — принимаются все необходимые меры для того, чтобы воспрепятствовать попаданию и распространению коронавируса в нашей стране», — указал он.

Ранее в правительстве сообщили, что Россия с 20 февраля приостановит въезд граждан КНР

Как отметили в Китае, Россия заранее оповестила Пекин о планах приостановить въезд китайских граждан, а речь идёт о временных мерах, которые отменят по мере улучшения эпидемической ситуации. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить