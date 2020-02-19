В Кремле прокомментировали приостановку въезда граждан Китая в Россию

Россия принимает все меры, чтобы не допустить распространения в стране коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя временный запрет на въезд в Россию для граждан Китая.

«Это не вопрос Кремля, это вопрос правительства. Вы знаете, правительственная комиссия работает, там принимаются решения. Этот вопрос давайте адресовывать туда», — ответил он на вопрос, не кажется ли Кремлю чрезмерным соответствующий запрет на въезд.

Как подчеркнул представитель Кремля, Россия принимает все необходимые меры по борьбе с коронавирусом, передаёт РИА Новости.

«Можно лишь констатировать одно — принимаются все необходимые меры для того, чтобы воспрепятствовать попаданию и распространению коронавируса в нашей стране», — указал он.

Ранее в правительстве сообщили, что Россия с 20 февраля приостановит въезд граждан КНР.

Как отметили в Китае, Россия заранее оповестила Пекин о планах приостановить въезд китайских граждан, а речь идёт о временных мерах, которые отменят по мере улучшения эпидемической ситуации.