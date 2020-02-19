Уголовное дело возбуждено в Калмыкии после ДТП с шестью погибшими
- РИА Новости
«В результате ДТП погибли шесть человек, возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, столкновение с Lada Granta произошло в результате выезда водителя автомобиля Datsun со второстепенной дороги на главную.
При ДТП погибли водители в возрасте 18 лет и 21 года, а также пассажиры 24, 22 и 19 лет. Ещё одна 22-летняя пассажирка скончалась при госпитализации.
Все обстоятельства инцидента устанавливаются, по факту ДТП проводится проверка.
Ранее стало известно, что число жертв столкновения двух автомобилей на трассе в Калмыкии возросло до шести.
Также URA.RU сообщало о ДТП в Тюмени с участием маршрутного такси.