Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии
- РИА Новости
«В 00:25 от очевидца через систему «112» поступило сообщение о том, что на автодороге ФАД -Р22, в селе Троицкое в районе улицы Геологов, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП, по предварительным данным, пять человек погибли», — приводит Интерфакс сообщение ведомства.
Уточняется, что ещё один пострадавший в ДТП был госпитализирован.
Ранее сообщалось о гибели трёх человек в результате столкновения двух легковых автомобилей в Мордовии.