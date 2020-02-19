Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии

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Пять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей в Калмыкии. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии
  • РИА Новости

«В 00:25 от очевидца через систему «112» поступило сообщение о том, что на автодороге ФАД -Р22, в селе Троицкое в районе улицы Геологов, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП, по предварительным данным, пять человек погибли», — приводит Интерфакс сообщение ведомства.

Уточняется, что ещё один пострадавший в ДТП был госпитализирован.

Ранее сообщалось о гибели трёх человек в результате столкновения двух легковых автомобилей в Мордовии. 

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