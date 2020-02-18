Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой»

Главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, комментируя в ходе пресс-конференции в пресс-центре НСН своё высказывание о гражданских браках, отметил, что мужчины перестали быть главой семьи и стали «национальной катастрофой».

«Наши мужчины — это наша национальная катастрофа, потому что они бросают своих подруг, лучшие годы жизни их они пожирают. Женщина лучшие годы тратит на него, потом он находит новую… Это вообще бессовестный народ из маменькиных сынков», — сказал он.

Протоиерей отметил, что некоторые мужчины не способны «защитить, прокормить и одеть» женщину, но при этом «смеют руку поднимать».

«Я целиком и полностью на стороне женской, женщина вообще, конечно, слабее... Командиром корабля, который плывёт по житейскому морю, должен быть мужчина, и воспитателем должен быть мужчина, и педагогом в школе, как это было 100 лет назад», — высказал мнение протоиерей.

По его словам, в настоящее время «всё наоборот», так как с ранних лет мальчиков окружают и воспитывают женщины, из-за чего «мужчины приобретают женственные черты».

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов во время встречи с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жён с «бесплатными проститутками».

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал недопустимыми данные слова протоиерея.