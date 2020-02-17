Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских жёнах

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Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился за слова протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских жёнах.
Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских жёнах
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

По его словам, Смирнов периодически позволяет себе оскорбительные для женщин высказывания.

«Делает он это, как я полагаю, из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи. Однако получается не всегда удачно. Приношу свои извинения тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорблёнными очередным эпатажным высказыванием священника», — цитирует его РИА Новости.

Также митрополит, комментируя незарегистрированное сожительство мужчины и женщины, добавил, что, по его мнению, такого рода взаимоотношения могут поставить женщину в сложное положение, в результате чего они оказываются 
«слабым звеном, особенно если мужчина состоятелен».

Ранее глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал недопустимыми слова Смирнова о гражданских жёнах, который сравнил их с «бесплатными проститутками».

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