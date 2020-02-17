В РПЦ назвали недопустимыми слова протоиерея о гражданских жёнах
Как он написал в своём Telegram-канале, троллинг, в форме которого Смирнов периодически пытается доносить некоторые свои мысли приносит обратный результат.
«Это... мнение одно лишь священника. Даже не мнение, а троллинг. Неудачный», — заявил Легойда.
Он напомнил, что гражданский брак — тот, который был зарегистрирован государством, и с этим у церкви «нет проблем», что же касается совместной жизни без регистрации — «здесь, конечно, недопустимо говорить то, что сказал батюшка».
«Тем более, что про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл», — добавил Легойда, отметив чрезвычайную важность деликатности для христианина.
Ранее протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO высказался против гражданских браков, сравнив гражданских жён с «бесплатными проститутками».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его заявление, отметила, что у неё есть «одна просьба» к Владимиру Легойде — «тоже как-нибудь назвать» мужчин, которые живут в гражданском браке.