Союз женщин России оценил слова протоиерея о гражданских жёнах

Председатель Союза женщин России, сенатор Екатерина Лахова прокомментировала заявление протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских жёнах. По её мнению, таким образом в церкви защищают традиционную семью.

«Высказывание это, конечно, глупое оскорбление, неожиданное для церкви. Но они защищают таким образом традиционную семью», — цитирует её РИА Новости.

Лахова добавила, что каждый человек «как может, так и защищает свои ценности».

Она отметила, что РПЦ выступает за традиционную семью. По её мнению, в церкви пытаются сказать, что семья является «основой всей нашей жизни» и строится на любви, уважении и ответственности.

«Возможно, они в очень грубой форме это высказали, но очень часто именно гражданский брак строится больше на сексуальных отношениях», — сказала Лахова.

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов во время встречи с участниками православного сообщества OrthodoxBRO высказался против гражданских браков, сравнив гражданских жён с «бесплатными проститутками».