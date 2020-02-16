Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских жёнах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских жёнах.

По её словам, у неё есть «одна просьба» к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.

«Думаю, женщины поддержат. А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?» — написала она в своём Facebook.

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO высказался против гражданских браков, сравнив гражданских жён с «бесплатными проститутками».

Председатель Союза женщин России, сенатор Екатерина Лахова, комментируя заявление Смирнова, отметила, что это высказывание является «глупым оскорблением, неожиданным для церкви». Она предположила, что таким образом в церкви защищают традиционную семью.