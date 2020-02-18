В Национальной мясной ассоциации прокомментировали результаты исследования о тушёнке

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Заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации Максим Синельников прокомментировал результаты исследования Роскачества о тушёнке.
В Национальной мясной ассоциации прокомментировали результаты исследования о тушёнке
  • РИА Новости

«Тушёнка не соответствовала повышенному стандарту, который разработан непосредственно Роскачеством. Соответственно, другим стандартам, которые касаются качества, они полностью соответствуют с некоторыми недочётами», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, покупатель должен ориентироваться не на цену, а на торговую марку и знакомые ему производства.

Как отметил Синельников, конкуренция позволяет сделать выбор в пользу другого продукта.

«Вопросы качества не надо путать с безопасностью. Потребитель сам для себя определяет, какие у него приоритетные вкусовые и иные характеристики», — добавил он.

Со своей стороны, диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с сайтом «Москва 24» выразила мнение, что тушёнка намного лучше колбасы.

«Но мы визуально никак не можем по банке определить, надо или не надо брать тушёнку. Прочтение упаковки тоже не даст 100%-ной гарантии. Поэтому либо вы идёте ва-банк — покупаете и пробуете, а потом принимаете решение, либо вы просто покупаете ту продукцию, которая сделана по ГОСТу, ведь это действительно высокий стандарт», — отметила она.

По её словам, даже качественная тушёнка может оказаться вредной, если нарушены условия хранения.

Ранее сообщалось, что Роскачество обнаружило антибиотики в консервах с тушёной говядиной.

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