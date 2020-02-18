Роскачество обнаружило антибиотики в консервах с тушёной говядиной

Специалисты Роскачества составили рейтинг консервов с тушёной говядиной высшего качества.

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», в исследовании участвовали консервы 23-х торговых марок производства России и Белоруссии. Их проверили по 136 показателям качества и безопасности.

По итогам проверки, наибольшее количество баллов набрали продукты торговых марок «Микоян» и «Честный продукт».

Кроме того, в рейтинге Роскачества были отмечены марки «ГРОДФУД», «СОВОК» и тушёная говядина «Барс».

Уточняется, что названные образцы тушёнки были признаны безопасными.

При этом отмечается, что в ряде консервов были найдены следы антибиотиков. Как пишут «Известия», в тушенке шести марок были обнаружены ДНК свиньи, в трех — ДНК курицы, в одной — ДНК лошади.