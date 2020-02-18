Йорг Краузе в рамках проекта #ПочтаПобеды прислал письмо труженице тыла Анне Терёхиной

Короткая ссылка
Немец Йорг Краузе в рамках проекта RT #ПочтаПобеды прислал письмо труженице тыла Анне Терёхиной. Он рассказал, что следит за проектом и увидел обращение Анны Георгиевны на сайте RT Deutsch.
Йорг Краузе в рамках проекта #ПочтаПобеды прислал письмо труженице тыла Анне Терёхиной
  • ©RT

«Я вырос в бывшей ГДР, а потому полный страданий путь русского народа мне хорошо известен. Мой дед по отцовской линии был втянут в войну и служил солдатом, потерял своего сына, бежал из России в Дрезден. Мой дед по материнской линии был родом из Силезии. Он был убеждённым нацистом, но, когда закончилась война, он как-то сказал мне, когда мы сидели с ним в саду, что его самой большой глупостью было позволить себе поверить в это», — написал Краузе.

По его словам, в детстве он узнал русских как «необычайно сердечных людей».

«Меня страшно удивляло, что русские не забывают, но прощают. Сегодня Германия плюёт русским в душу, но Россия продолжает протягивать руку дружбы. Я считаю это проявлением подлинного величия. Твоя жизнь, в которой тебе пришлось столько бороться, жестокие удары твоей судьбы — всё это вызывает моё уважение», — отметил он.

Как подчеркнул Краузе, он всегда будет видеть в русских только друзей.

Также в редакцию пришло письмо Эриха Велькера.

«Немыслимое количество погибших — 27 миллионов — пришлось оплакивать России. Охранять эту историческую правду от забвения — важная задача в Германии. Политики и гражданское общество в последнее время всё менее справедливы к ней», — пишет он.

По его словам, большинство населения Германии желают дружбы с Россией.

Ранее немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг прислал письмо, в котором выразил благодарность всему советскому народу за победу над нацистской Германией.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, тех, кто укрывал советских солдат, бежавших из концлагерей.

В течение следующих месяцев проект расскажет историю их войны и их победы. С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письмо ветерану.

Отправленные в редакцию телеканала письма будут переданы всем ветеранам.

Героиней первой истории стала труженица тыла Анна Георгиевна Терёхина. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить