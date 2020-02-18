Йорг Краузе в рамках проекта #ПочтаПобеды прислал письмо труженице тыла Анне Терёхиной

Немец Йорг Краузе в рамках проекта RT #ПочтаПобеды прислал письмо труженице тыла Анне Терёхиной. Он рассказал, что следит за проектом и увидел обращение Анны Георгиевны на сайте RT Deutsch.

«Я вырос в бывшей ГДР, а потому полный страданий путь русского народа мне хорошо известен. Мой дед по отцовской линии был втянут в войну и служил солдатом, потерял своего сына, бежал из России в Дрезден. Мой дед по материнской линии был родом из Силезии. Он был убеждённым нацистом, но, когда закончилась война, он как-то сказал мне, когда мы сидели с ним в саду, что его самой большой глупостью было позволить себе поверить в это», — написал Краузе.

По его словам, в детстве он узнал русских как «необычайно сердечных людей».

«Меня страшно удивляло, что русские не забывают, но прощают. Сегодня Германия плюёт русским в душу, но Россия продолжает протягивать руку дружбы. Я считаю это проявлением подлинного величия. Твоя жизнь, в которой тебе пришлось столько бороться, жестокие удары твоей судьбы — всё это вызывает моё уважение», — отметил он.

Как подчеркнул Краузе, он всегда будет видеть в русских только друзей.

Также в редакцию пришло письмо Эриха Велькера.

«Немыслимое количество погибших — 27 миллионов — пришлось оплакивать России. Охранять эту историческую правду от забвения — важная задача в Германии. Политики и гражданское общество в последнее время всё менее справедливы к ней», — пишет он.

По его словам, большинство населения Германии желают дружбы с Россией.

Ранее немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг прислал письмо, в котором выразил благодарность всему советскому народу за победу над нацистской Германией.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, тех, кто укрывал советских солдат, бежавших из концлагерей.

В течение следующих месяцев проект расскажет историю их войны и их победы. С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письмо ветерану.

Отправленные в редакцию телеканала письма будут переданы всем ветеранам.

Героиней первой истории стала труженица тыла Анна Георгиевна Терёхина.