Немецкий писатель в письме в рамках проекта #ПочтаПобеды поблагодарил советский народ за победу над нацизмом

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Немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг в рамках проекта RT #ПочтаПобеды прислал письмо, в котором выразил благодарность всему советскому народу за победу над нацистской Германией.
Немецкий писатель в письме в рамках проекта #ПочтаПобеды поблагодарил советский народ за победу над нацизмом
  • © dpa
  • globallookpress.com

«7 февраля 2019 года я увидел на RT ролик, рассказывающий о возможности связаться с людьми, которые 75 лет назад приняли участие в бессмысленной и жестокой войне и таким образом стали частью истории», — написал он.

По словам фон Фихтенберга, от действий нацистов пострадали целые народы. Он добавил, что в нацистской Германии «пострадали простые люди, которые не могли полностью осознать того, что происходит».

«Я благодарю вас за освобождение от монстра Гитлера, от этого исчадия ада. Здесь, на Западе, слишком много внимания уделяется вкладу американцев и слишком мало — самопожертвованию вашего народа. Пусть Бог защитит ваш народ и даст ему здоровье, счастье и мир. Я жму вашу руку в надежде, что вы примите этот жест и ответите на него тем же», — заявил он.

В проекте RT #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, тех, кто укрывал советских солдат, бежавших из концлагерей.

В течение следующих месяцев проект расскажет историю их войны и их победы. С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письмо ветерану.

Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте по адресу pochtapobedy@rttv.ru.

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