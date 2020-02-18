В суд направлено ещё одно уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Генпрокуратура направила в суд ещё одно уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«В Генеральной прокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой, её сына Эдуарда Комкова, начальника отдела указанной инспекции Светланы Шенгерей и директора ООО «ИСК «Ресурс» Никиты Чередниченко», — сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее бывший руководитель ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и бывший главный государственный инспектор Кемерова по пожарному надзору Григорий Терентьев не признали вину по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Экс-глава регионального главка МЧС сказал, что «даже не понимает, в чём его обвиняют».

В свою очередь Терентьев заявил, что не понимает, «каким образом он недобросовестно и некачественно отнёсся к своей работе».

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев достоверно знали о многочисленных нарушениях противопожарной безопасности в «Зимней вишне», но не приняли мер для проведения проверки.

19 декабря суд продлил Мамонтову арест на шесть месяцев.

25 марта 2018 года в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, в результате которого погибли 60 человек, большинство из них — дети.