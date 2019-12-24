Экс-глава ГУ МЧС по Кузбассу не признал вину по делу «Зимней вишни»

Короткая ссылка
Бывший руководитель ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и бывший главный государственный инспектор Кемерова по пожарному надзору Григорий Терентьев не признали вину по делу о пожаре в «Зимней вишне».
Экс-глава ГУ МЧС по Кузбассу не признал вину по делу «Зимней вишни»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости

«Нет конечно», — сказал Мамонтов после вопроса судьи о том, признаёт ли он вину по предъявленному обвинению.

Экс-глава регионального главка МЧС заявил, что «даже не понимает, в чём его обвиняют».

В свою очередь Терентьев заявил, что не понимает, «каким образом он недобросовестно и некачественно отнёсся к своей работе».

«Я не признаю себя виновным по предъявленному мне обвинению по каждому эпизоду», — заявил он.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев достоверно знали о многочисленных нарушениях противопожарной безопасности в «Зимней вишне», но не приняли мер для проведения проверки.

19 декабря суд продлил Мамонтову арест на шесть месяцев.

25 марта 2018 года в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, в результате которого погибли 60 человек, большинство из них — дети.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить