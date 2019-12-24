Экс-глава ГУ МЧС по Кузбассу не признал вину по делу «Зимней вишни»
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Нет конечно», — сказал Мамонтов после вопроса судьи о том, признаёт ли он вину по предъявленному обвинению.
Экс-глава регионального главка МЧС заявил, что «даже не понимает, в чём его обвиняют».
В свою очередь Терентьев заявил, что не понимает, «каким образом он недобросовестно и некачественно отнёсся к своей работе».
«Я не признаю себя виновным по предъявленному мне обвинению по каждому эпизоду», — заявил он.
По версии следствия, Мамонтов и Терентьев достоверно знали о многочисленных нарушениях противопожарной безопасности в «Зимней вишне», но не приняли мер для проведения проверки.
19 декабря суд продлил Мамонтову арест на шесть месяцев.
25 марта 2018 года в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, в результате которого погибли 60 человек, большинство из них — дети.