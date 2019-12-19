Продлён арест экс-главе ГУ МЧС Кузбасса по делу «Зимней вишни»
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Мера пресечения оставлена без изменения, на полгода», — заявили в суде.
Следующее заседание должно состояться 24 декабря.
По версии следователей, Мамонтов и Терентьев достоверно знали о многочисленных нарушениях противопожарной безопасности в «Зимней вишне», но не приняли мер для проведения проверки.
Также выявлены факты хищения ими денежных средств с использованием служебного положения.
В результате пожара в четырёхэтажном торговом центре 25 марта 2018 года погибли 60 человек, большинство из них — дети.
Ранее сообщалось, что суд в Кемерове обязал собственников ТЦ «Зимняя вишня» выплатить 118 млн рублей родственникам погибших.