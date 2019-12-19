Продлён арест экс-главе ГУ МЧС Кузбасса по делу «Зимней вишни»

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Центральный районный суд Кемерова продлил на шесть месяцев арест бывшему начальнику регионального ГУ МЧС России Александру Мамонтову и главному государственному инспектору Кемерова по пожарному надзору Григорию Терентьеву по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
Продлён арест экс-главе ГУ МЧС Кузбасса по делу «Зимней вишни»
  • © Александр Патрин
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Мера пресечения оставлена без изменения, на полгода», — заявили в суде.

Следующее заседание должно состояться 24 декабря.

По версии следователей, Мамонтов и Терентьев достоверно знали о многочисленных нарушениях противопожарной безопасности в «Зимней вишне», но не приняли мер для проведения проверки.

Также выявлены факты хищения ими денежных средств с использованием служебного положения.

В результате пожара в четырёхэтажном торговом центре 25 марта 2018 года погибли 60 человек, большинство из них — дети.

Ранее сообщалось, что суд в Кемерове обязал собственников ТЦ «Зимняя вишня» выплатить 118 млн рублей родственникам погибших.

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