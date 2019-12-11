Суд в Кемерове взыскал с собственников «Зимней вишни» 118 млн рублей

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Суд в Кемерове обязал собственников ТЦ «Зимняя вишня» выплатить 118 млн рублей родственникам погибших при пожаре 25 марта 2018 года.
Суд в Кемерове взыскал с собственников «Зимней вишни» 118 млн рублей
  • РИА Новости

«Суд города Кемерово вынес решения по 30 искам потерпевших о взыскании с АО «Кемеровский кондитерский комбинат» выплат компенсации сверх возмещения вреда на сумму 118 млн рублей», — цитирует ТАСС координатора общественного центра помощи пострадавшим Дмитрия Малинина.

По его словам, экспертизы в рамках уголовного дела установили факт нарушения всех требований безопасности при эксплуатации здания, что стало причиной трагедии, а это, в свою очередь, является «достаточным основанием для предъявления исков в суд и добровольной выплаты».

Он отметил, что на рассмотрении находятся ещё несколько дел, данные иски напрямую не связаны с уголовным делом.

Ранее Генпрокуратура России направила в суд дело в отношении экс-главы ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева в связи с пожаром в «Зимней вишне».

В результате пожара в четырёхэтажном торговом центре 25 марта 2018 года погибли 60 человек, большинство из них — дети.

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