В КС прокомментировали позицию судьи о правопреемнике СССР
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- РИА Новости
«Это отдельный документ, исходящий от этого судьи, размещаемый на официальном сайте вместе с самим решением для удобства читателей», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
Там отметили, что «особое мнение судьи» КС является его личным мнением, которое отличается от того, которого «придерживается большинство судей Конституционного суда».
В пресс-службе также указали, что для правоприменительной практики значение имеет только само решение Конституционного суда.
Судья КС Константин Арановский в дополнение к постановлению суда о возмещении жилья, отнятого у граждан в ходе советских репрессий, предложил не считать Россию правопреемницей СССР.
По его мнению, Советский Союз — «незаконно созданное государство».
В Кремле, говоря о такой публикации, отметили, что исходят из того, что «Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза».
Заявление судьи Арановского также прокомментировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.