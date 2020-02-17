В КС прокомментировали позицию судьи о правопреемнике СССР

В Конституционном суде прокомментировали позицию судьи Константина Арановского, который предложил не считать Россию правопреемницей СССР, поскольку полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».

«Это отдельный документ, исходящий от этого судьи, размещаемый на официальном сайте вместе с самим решением для удобства читателей», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.

Там отметили, что «особое мнение судьи» КС является его личным мнением, которое отличается от того, которого «придерживается большинство судей Конституционного суда».

В пресс-службе также указали, что для правоприменительной практики значение имеет только само решение Конституционного суда.

Судья КС Константин Арановский в дополнение к постановлению суда о возмещении жилья, отнятого у граждан в ходе советских репрессий, предложил не считать Россию правопреемницей СССР.

По его мнению, Советский Союз — «незаконно созданное государство».

В Кремле, говоря о такой публикации, отметили, что исходят из того, что «Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза».

Заявление судьи Арановского также прокомментировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.