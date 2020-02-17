В КС прокомментировали позицию судьи о правопреемнике СССР

Короткая ссылка
В Конституционном суде прокомментировали позицию судьи Константина Арановского, который предложил не считать Россию правопреемницей СССР, поскольку полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
В КС прокомментировали позицию судьи о правопреемнике СССР
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

«Это отдельный документ, исходящий от этого судьи, размещаемый на официальном сайте вместе с самим решением для удобства читателей», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.

Там отметили, что «особое мнение судьи» КС является его личным мнением, которое отличается от того, которого «придерживается большинство судей Конституционного суда».

В пресс-службе также указали, что для правоприменительной практики значение имеет только само решение Конституционного суда.

Судья КС Константин Арановский в дополнение к постановлению суда о возмещении жилья, отнятого у граждан в ходе советских репрессий, предложил не считать Россию правопреемницей СССР.

По его мнению, Советский Союз — «незаконно созданное государство».

В Кремле, говоря о такой публикации, отметили, что исходят из того, что «Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза».

Заявление судьи Арановского также прокомментировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить