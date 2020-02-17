Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

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Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Как пишет «Коммерсантъ», такое мнение Арановский высказал в дополнение к постановлению Конституционного суда о возмещении жилья, отнятого у граждан в ходе советских репрессий.

«Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное», — пишет Арановский.

Он отметил, что это обязывает Россию считаться с последствиями деятельности СССР, включая политические репрессии.

В декабре 2019 года КС обязал законодательную власть внести изменения, с тем чтобы реабилитированные жертвы политрепрессий и приравненные к ним лица могли получить жильё при возвращении на прежнее место жительства.

В январе сообщалось, что, согласно президентскому проекту поправок к Конституции, число судей в составе Конституционного суда сократится с 19 до 11, включая председателя КС и его заместителя.

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