Зюганов оценил позицию судьи КС по поводу СССР

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал заявление судьи Конституционного суда Константина Арановского, предложившего не считать Россию правопреемницей СССР, так как, по его мнению, Советский Союз — «незаконно созданное государство».
Зюганов оценил позицию судьи КС по поводу СССР
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Зюганова.

«Считаю, что выходка г-на Арановского вполне в духе постоянных попыток внешних и внутренних русофобских сил извратить историю России», — написал он.

По словам политика, «особенно мерзко» подобного рода высказывания выглядит перед празднованием 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.

«Подобные высказывания категорически недопустимы и требуют жёсткого ответа со стороны любой ответственной власти», — добавил Зюганов.

Ранее Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также оценил позицию  Арановского. По его словам, в Кремле исходят «из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза».

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