Зюганов оценил позицию судьи КС по поводу СССР
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Зюганова.
«Считаю, что выходка г-на Арановского вполне в духе постоянных попыток внешних и внутренних русофобских сил извратить историю России», — написал он.
По словам политика, «особенно мерзко» подобного рода высказывания выглядит перед празднованием 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.
«Подобные высказывания категорически недопустимы и требуют жёсткого ответа со стороны любой ответственной власти», — добавил Зюганов.
Ранее Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также оценил позицию Арановского. По его словам, в Кремле исходят «из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза».