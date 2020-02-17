В Кремле назвали Россию де-факто и де-юре правопреемницей СССР

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил позицию судьи Конституционного суда Константина Арановского, который предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
В Кремле назвали Россию де-факто и де-юре правопреемницей СССР
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«Существует такая практика — публикаций такого мнения. В данном случае мы оставляем это без комментариев, исходим из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза», — сказал Песков.

Как отмечается, такое мнение Арановский высказал в дополнение к постановлению Конституционного суда о возмещении жилья, отнятого у граждан в ходе советских репрессий.

В октябре 2018 года сообщалось, что Государственный архив России просят открыть все материалы, посвящённые репрессированным гражданам, в том числе данные об их захоронениях.

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