В Госдуме просят Госархив раскрыть данные о захоронениях репрессированных

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Марина Тищенко, Павел Астахов
Государственный архив России просят открыть все материалы, посвящённые репрессированным гражданам, в том числе данные об их захоронениях.
В Госдуме просят Госархив раскрыть данные о захоронениях репрессированных
  • РИА Новости

Соответствующее письмо (есть в распоряжении RT) зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направит 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий.

По его словам, сделать это необходимо, чтобы сведения стали доступны для россиян, так как некоторые из них даже не знают, где захоронены их родственники.

«День памяти жертв политических репрессий для России — горькая дата. До сих пор нет точных данных, сколько человек были безвинно осуждены, сколько были убиты. Правда об этой чудовищной трагедии ещё неизвестна. До сих пор люди не знают, где захоронены их отцы, матери, дети, близкие», — говорит депутат.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в России ежегодно 30 октября.

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