В Госархиве подтвердили подлинность отрывка мемуаров Кшесинской о беременности от Николая II

Государственный архив Российской Федерации подтвердил подлинность фрагмента мемуаров балерины Матильды Кшесинской о её беременности от цесаревича Николая, который позднее стал императором Николаем II.

Об этом говорится в ответе директора Госархива Ларисы Роговой на запрос радиостанции «Говорит Москва».

Отмечается, что отрывок, где говорилось о беременности, балерина собственноручно вычеркнула из мемуаров. Рогова отметила, что в архиве учреждения хранится машинописный вариант мемуаров с правкой воспоминаний Кшесинской, с которым и работал журналист газеты «Московский комсомолец» Александр Добровольский.

«В них имеется зачёркнутый фрагмент воспоминаний, приведённый журналистом в своей статье. Пометы в машинописном варианте воспоминаний сделаны рукой М.Ф. Кшесинской», — добавила Рогова.

Ранее сообщалось, что журналист «МК» нашёл в фондах Госархива неизданный фрагмент воспоминаний балерины.

«Я тоже в конце концов вылетела из саней в снег и сильно ... расшиблась. Если бы не это несчастие, я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда была старше, я поняла, что́ тогда потеряла. Говорили потом, что у меня были дети от Наследника, но это была неправда. Я часто сожалела, что не имела», — такой текст был приведён в воспоминаниях Кшесинской, который был вычеркнут и никогда не издавался.

В сентябре издание kp.ru опубликовало отрывки из черновиков писем Николаю II и дневников Кшесинской, которые хранятся в фондах Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина. В своих дневниках балерина рассказывает, как началась и развивалась история её отношений с Николаем Романовым.