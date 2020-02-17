В Госдуме оценили предложение не брать россиян на работу без прививок

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского не брать россиян на работу без прививок.

«Я против применения такого рода ограничений в широком смысле. В узком — да, где это необходимо, в широком смысле, как предлагает Жириновский, — нецелесообразно», — заявил Куринный в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, обязательная вакцинация предусмотрена только для представителей редких профессиональных групп, а для всех остальных право выбора остаётся.

«Это право может ограничиваться только в строго определённых ситуациях, при наличии карантина, развивающейся инфекции, есть ещё ряд моментов, прописанных в нормативных актах», — уточнил депутат.

В 2019 году врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала о важности вакцинации.