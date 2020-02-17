В Госдуме оценили предложение не брать россиян на работу без прививок

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Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского не брать россиян на работу без прививок.
В Госдуме оценили предложение не брать россиян на работу без прививок
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

«Я против применения такого рода ограничений в широком смысле. В узком — да, где это необходимо, в широком смысле, как предлагает Жириновский, — нецелесообразно», — заявил Куринный в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, обязательная вакцинация предусмотрена только для представителей редких профессиональных групп, а для всех остальных право выбора остаётся.

«Это право может ограничиваться только в строго определённых ситуациях, при наличии карантина, развивающейся инфекции, есть ещё ряд моментов, прописанных в нормативных актах», — уточнил депутат.

В 2019 году врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала о важности вакцинации.

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