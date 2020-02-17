Историк выразил надежду на развитие проекта #ПочтаПобеды

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RT
Историк, генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков прокомментировал в беседе с RT присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.
Историк выразил надежду на развитие проекта #ПочтаПобеды
  • © Денис Гришкин
  • РИА Новости

«Вне всякого сомнения, это письмо, которое написано от души, это письмо человека ответственного, который сам, вне всякого сомнения, не совершал каких-либо преступлений, тем не менее особенно чувствует собственную причастность к событиям того времени и находит время на то, чтобы написать письмо, сказать добрые слова, которые позитивно воспринимаются здесь, в нашей стране. И можно только порадоваться этому», — сказал Дюков.

Он также выразил надежду на то, что проект #ПочтаПобеды получит должное развитие.

«Я считаю, что это чрезвычайно важный проект. Хорошо, что он запущен... Будем надеяться, что он будет иметь должный резонанс», — добавил историк.

Ранее в редакцию телеканала RT в рамках проекта #ПочтаПобеды пришло письмо от немецкого писателя фон Фихтенберга, который поблагодарил советский народ за освобождение Европы от нацизма.

Проект #ПочтаПобеды собрал истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, а также тех, кто укрывал советских солдат, бежавших из концлагерей. С помощью проекта любой сможет написать письмо ветерану.

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