Историк назвал письмо немецкого писателя о Великой Отечественной позитивным сигналом

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Заместитель директора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с RT заявил, что получение письма немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга в рамках проекта #ПочтаПобеды можно считать позитивным сигналом.
Историк назвал письмо немецкого писателя о Великой Отечественной позитивным сигналом
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«Данное письмо нужно расценивать как позитивный сигнал. Он свидетельствует о том, что на Западе, в частности в Германии, ещё существуют, несмотря на разнузданную кампанию по фальсификации истории, люди, которые помнят и чтут подвиг советских солдат, избавивших мир от фашистской чумы», — сказал он.

По словам Шаповалова, то, что фон Фихтенберг представляет Германию, «в данном случае очень символично», так как, в отличие от ряда других европейцев, «немцы очень хорошо помнят уроки истории и помнят, к чему может привести потакание нацистским настроениям».

Ранее в редакцию телеканала RT в рамках проекта #ПочтаПобеды пришло письмо от немецкого писателя фон Фихтенберга, который поблагодарил советский народ за освобождение Европы от нацизма.

Проект #ПочтаПобеды собрал истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, а также тех, кто укрывал советских солдат, бежавших из концлагерей. С помощью проекта любой сможет написать письмо ветерану.

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