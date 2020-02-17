Историк заявил об угрозе незнания будущими поколениями правды о войне
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- РИА Новости
«#ПочтуПобеды считаю чрезвычайно важным проектом, как и ряд других, которые в настоящее время существуют в нашей стране. Его ценность состоит в том, что это и связь поколений, и перевод тематики памяти о великой войне в формат личного общения, диалога с участниками событий. И конечно, это личностное наполнение истории войны, оно представляет особую ценность, поскольку слишком мало осталось ветеранов — участников войны», — объяснил эксперт.
При этом Шаповалов добавил, что диалог поколений важен в том числе и из-за кампании по искажению фактов, ставящей под угрозу процесс распространения исторической правды.
«В условиях широкомасштабной кампании по фальсификации истории есть угроза того, что новые поколения не будут знать правду о войне. И результатом станет то, что «Освенцим освобождали американцы», или что «СССР участвовал в войне на стороне фашистской Германии», — заключил он.
Ранее телеканал RT запустил новый проект #ПочтаПобеды, который посвящён историям ветеранов Великой Отечественной войны.
В проекте будут собраны истории тех, кто пережил блокаду, расписался на Рейхстаге, укрывал советских солдат, бежавших из концлагерей.