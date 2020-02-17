Косачёв отметил важность получения письма немецкого писателя с благодарностью за победу над нацизмом

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв прокомментировал в разговоре с RT присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга.

«Очень важно, что такие письма появляются. Очень важно, что люди, которые помнят Вторую мировую войну, по-прежнему с нами. Я убеждён в том, что, с одной стороны, атака на историю Второй мировой войны (Отечественной войны в нашем случае) во многом обусловлена тем, что таких людей стало гораздо меньше. Их, к сожалению, почти не осталось. Возникает пространство для лжи, для фальсификации истории, для того чтобы обелять действия тех, кто не смог встать в ряды антигитлеровской коалиции, кто либо отсиделся, либо воевал вместе с Гитлером, пытаясь установить новый мировой порядок», — считает сенатор.

По мнению Косачёва, письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга, пришедшее на адрес RT, «обязательно должно получить ответ».

«Самое главное, когда мы вспоминаем историю этой войны, каждый раз, когда приближаемся к дате Победы, к 9 мая, — отделять зло от добра, зёрна от плевел и понимать, что мы все живём благодаря тому, что тогда, в той войне, антигитлеровская коалиция и моя страна, Советский Союз, смогли одержать победу над самым страшным злом в истории человечества — над гитлеровским нацизмом», — заключил он.

Ранее в редакцию телеканала RT в рамках проекта #ПочтаПобеды пришло письмо от немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга, который поблагодарил советский народ за освобождение Европы от нацизма.