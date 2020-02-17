В России появился новый метод кражи персональных данных — с помощью технологии, позволяющей определять номера посетителей, которые зашли на сайт с мобильных устройств. Об этом информирует газета «Известия».

Отмечается, что технология набирает популярность у маркетологов, в основном у риэлторских компаний.

По словам старшего пентестера отдела аудита компании «Диджитал Секьюрити» Александра Багова, сами компании вряд ли обладают подобными технологиями, скорее они обращаются к третьим лицам.

Он подчеркнул, что в сети легко найти организации, которые предоставляют сервисы по определению телефонных номеров.

Как отметил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, узнать номера тех, кто заходит с мобильных устройств, технически несложно.

«На сайте устанавливается специальный код, который позволяет определить номер телефона и воздействовать на потребителя не через контекстную рекламу, а через непосредственное общение», — сказал он.

Ранее Ульянов рассказал о надёжных паролях для интернет-пользователей.

В ноябре специалист по экономической безопасности Александр Тюлин в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о новой схеме, позволяющей злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.