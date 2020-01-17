Эксперт рассказал о надёжных паролях для интернет-пользователей

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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал о надёжных паролях для интернет-пользователей.
Эксперт рассказал о надёжных паролях для интернет-пользователей
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Об этом сообщают «Известия».

«С одной стороны, можно сделать суперсложный пароль, который нельзя будет взломать. Но в условиях, когда у нас очень много аккаунтов, для каждого делать свой уникальный суперпароль необязательно», — заявил эксперт.

Как пояснил Ульянов, простые пароли можно использовать для сервисов, не содержащих критичной информации. К примеру, для аккаунта в интернет-магазине, где нужно сделать разовую покупку и где не привязана банковская карта.

Для ключевых сервисов необходимы сложные пароли, сказал эксперт.

«В большинстве случаев для защиты от взлома достаточно завести пароль от восьми до десяти символов с цифрами, буквами, верхним и нижним регистром и спецсимволами», — считает он.

Также можно использовать парольную фразу — длинный пароль, включающий несколько слов, которые выстраивают ассоциативный ряд у пользователя.

Ульянов добавил, что даже самый сложный пароль не гарантирует безопасность в случае утечки данных с используемого сервиса.

Ранее специалист по экономической безопасности Александр Тюлин в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о новой схеме, позволяющей злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.

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