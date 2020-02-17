ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов

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Банк России намерен внести изменения в критерии сомнительных операций, которые могут повлечь блокировку счетов.

Как информирует РБК со ссылкой на представителя Центробанка, предлагается исключить из более 100 существующих критериев, по которым банки признают операции сомнительными, операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами, а также «нестандартные и сложные» расчёты. 

В качестве новых критериев намерены добавить регулярное снятие денег физическими лицами в случае поступления средств от компании или индивидуального предпринимателя, а также отказ клиента банка от разовой операции или его просьбу закрыть счёт и выдать деньги после появления вопросов со стороны кредитной организации.

Отмечается, что перечень оснований для блокировки счетов не меняли с момента их появления, уже на протяжении восьми лет.

Как сообщалось, если раньше мошенники маскировались под службу безопасности банка и сообщали потенциальной жертве о блокировке счёта в связи с подозрительной транзакцией, то в настоящий момент они задают вопросы о том, в каком отделении и когда клиент хочет закрыть счёт, объясняя этот запрос тем, что банк якобы получил заявление на проведение этой операции.

Член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц прокомментировал сообщения о новом способе кражи денег со счетов.

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