Эксперт прокомментировал сообщения о новом способе кражи денег со счетов

Член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц прокомментировал сообщения о новом способе кражи денег со счетов.

«Способ как строился, так и строится — на доверии людей и информации, которая есть у мошенников. У мошенников есть данные с даркнета об остатках на счетах и каких-либо банковских транзакциях. Также мошенники используют данные социальной инженерии», — сказал эксперт в беседе с ФАН.

По его словам, нужно больше работать с населением, всё разъяснять.

Как отметил Лифшиц, есть пожилая группа граждан, которые очень доверчивы и щепетильны к своим деньгам, и мошенники этим пользуются.

Как сообщалось, если раньше мошенники «маскировались» под службу безопасности банка и сообщали потенциальной жертве о блокировке счёта в связи с подозрительной транзакцией, то в настоящий момент они задают вопросы о том, в каком отделении и когда клиент хочет закрыть счёт, объясняя этот запрос тем, что банк якобы получил заявление на проведение этой операции.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН заявил, что схема обмана не нова и меняется только ситуация, при которой клиента просят передать конфиденциальные данные.