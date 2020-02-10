Эксперт рассказал о защите от нового способа кражи денег со счетов
- АГН «Москва»
«Наличие смартфона и карты на оплату услуг банка всегда порождает желание людей, занимающихся противоправными действиями, развести граждан», — заявил Кусков.
Эксперт отметил, что, как правило, такие звонки настоящие банки и специалисты не совершают. Также он уточнил, что никакие изменения и транзакции по устному запросу ни в одном банке не делаются.
Кусков рекомендовал не сообщать злоумышленникам свои данные.
«В случае возникновения подобных ситуаций необходимо сообщать в службу безопасности банка, где у вас находится карточный либо текущий счёт», — заключил он.
Ранее газета «Известия» сообщила, что преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новой способ мошенничества.
Уточняется, что если раньше мошенники «маскировались» под службу безопасности банка и сообщали потенциальной жертве о блокировке счёта в связи с подозрительной транзакцией, то в настоящий момент они задают вопросы о том, в каком отделении и когда клиент хочет закрыть счёт, объясняя этот запрос тем, что банк якобы получил заявление на проведение этой операции.