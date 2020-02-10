Эксперт оценил новый способ кражи денег со счетов

Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук оценил новый способ кражи денег со счетов.

В беседе с URA.RU он отметил, что это называется «социальная инженерия», цель которой — в том, чтобы человек сообщил нужные данные по телефону.

«Надо запомнить, что банк никогда ничего не будет спрашивать. Нужно просто класть трубку. Если возникли сомнения, то надо перезвонить по номеру телефона, который указан на задней стороне карты, и убедиться, что с вашими средствами всё в порядке», — подчеркнул Ющук.

Со своей стороны, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН заявил, что схема обмана не нова и меняется только ситуация, при которой клиента просят передать конфиденциальные данные.

«Преступники давят на психику, они ставят в такие условия, чтобы человек не успел хорошо подумать, прежде чем давать ответ. Не стоит выдавать всю информацию, пока не убедишься, что это реальный сотрудник банка звонит», — сказал эксперт.

По его словам, необходимо максимально внимательно относиться ко всем входящим звонкам и перезванивать в банк самостоятельно.

Как сообщалось, если раньше мошенники «маскировались» под службу безопасности банка и сообщали потенциальной жертве о блокировке счёта в связи с подозрительной транзакцией, то в настоящий момент они задают вопросы о том, в каком отделении и когда клиент хочет закрыть счёт, объясняя этот запрос тем, что банк якобы получил заявление на проведение этой операции.