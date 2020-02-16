Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах

Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.

Об этом он сказал в ходе беседы с участниками рабочей группы по изменению Конституции России.

Кадры с высказыванием президента были показаны в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Непросто далось. Все были против», — приводит слова Путина РИА Новости.

В январе Путин, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию, заявил, что с 1 сентября 2020 года российские школьники с 1-го по 4-й класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

13 февраля Государственная дума одобрила во втором чтении проект закона об обеспечении горячим питанием школьников младших классов.