Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах
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- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе беседы с участниками рабочей группы по изменению Конституции России.
Кадры с высказыванием президента были показаны в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Непросто далось. Все были против», — приводит слова Путина РИА Новости.
В январе Путин, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию, заявил, что с 1 сентября 2020 года российские школьники с 1-го по 4-й класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
13 февраля Государственная дума одобрила во втором чтении проект закона об обеспечении горячим питанием школьников младших классов.