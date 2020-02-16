Подозреваемый в нападении на храм в Москве не состоял на учёте
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- РИА Новости
«Для нас с отцом это стало полной неожиданностью, мы с отцом в шоке. К нам сейчас приехала полиция по нашему мальчику: его только что по телевизору показали», — заявила она.
По словам женщины, её сын два года работает в строительной фирме в Москве.
Она добавила, что Ефимов не состоял на учёте ни в полиции, ни в медицинских учреждениях.
«Он закончил липецкую школу №41, никогда не был в компаниях, не участвовал в драках», — сказала она.
Ранее 26-летний житель Липецкой области ранил ножом двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы. Его задержали.
В результате нападения двое пономарей получили ножевые ранения.