Подозреваемый в нападении на храм в Москве не состоял на учёте

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Мать жителя Липецка Ефима Ефимова, подозреваемого в ранении двух человек в храме в центре Москвы, Татьяна рассказала, что её сын не состоял на учёте в полиции и у психиатров. Об этом сообщил ТАСС.
Подозреваемый в нападении на храм в Москве не состоял на учёте
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Для нас с отцом это стало полной неожиданностью, мы с отцом в шоке. К нам сейчас приехала полиция по нашему мальчику: его только что по телевизору показали», — заявила она.

По словам женщины, её сын два года работает в строительной фирме в Москве.

Она добавила, что Ефимов не состоял на учёте ни в полиции, ни в медицинских учреждениях.

«Он закончил липецкую школу №41, никогда не был в компаниях, не участвовал в драках», — сказала она.

Ранее 26-летний житель Липецкой области ранил ножом двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы. Его задержали.

В результате нападения двое пономарей получили ножевые ранения.

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