Источник назвал причины нападения злоумышленника на храм в Москве
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Напавший на храм в центре Москвы мужчина, предварительно, действовал из хулиганских побуждений», — сообщил источник.
Отмечается, что злоумышленник в настоящее время находится в полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее стало известно, что двое мужчин, которые получили ножевые ранения при нападении в храме в центре Москвы, — пономари.