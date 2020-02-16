Источник назвал причины нападения злоумышленника на храм в Москве

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Полицейские рассматривают хулиганство в качестве приоритетной версии причины нападения на прихожан храма Святителя Николая в центре Москвы.
Источник назвал причины нападения злоумышленника на храм в Москве
  • © Илья Тимин
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Напавший на храм в центре Москвы мужчина, предварительно, действовал из хулиганских побуждений», — сообщил источник.

Отмечается, что злоумышленник в настоящее время находится в полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что двое мужчин, которые получили ножевые ранения при нападении в храме в центре Москвы, — пономари.

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