Источник назвал причины нападения злоумышленника на храм в Москве

Полицейские рассматривают хулиганство в качестве приоритетной версии причины нападения на прихожан храма Святителя Николая в центре Москвы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Напавший на храм в центре Москвы мужчина, предварительно, действовал из хулиганских побуждений», — сообщил источник.

Отмечается, что злоумышленник в настоящее время находится в полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что двое мужчин, которые получили ножевые ранения при нападении в храме в центре Москвы, — пономари.