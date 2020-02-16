Роспотребнадзор не зафиксировал новых случаев заболевания коронавирусом

Роспотребнадзор сообщил, что новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, по последним данным, в России не выявлено.

«В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР. 12.02.2020 заболевшие выписаны с выздоровлением. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано», — говорится в сообщении на сайте службы.

Отмечается, что в 66 субъектах России развернуто 120 учреждений для медицинского наблюдения на 7094 места, где размещено 616 граждан Китая.

В резерве 210 учреждений на 11 683 места.

По официальным данным властей КНР на 16 февраля, число заражённых новым типом коронавируса в Китае возросло до 68,5 тыс., 1665 человек погибли.