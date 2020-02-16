При ДТП в Саратовской области погиб ребёнок

В результате столкновения двух легковых автомобилей ВАЗ-21093 и Lada Vesta в Татищевском районе Саратовской области погиб ребёнок, ещё четыре человека пострадали, информирует региональный УГИБДД.

Инцидент произошёл в ночь на воскресенье, 16 февраля, на автодороге Тамбов — Саратов, предварительно, в результате выезда автомобиля ВАЗ-21093 на встречную полосу.

«Несовершеннолетний пассажир — мальчик 2019 года рождения — скончался», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что пострадавшие при ДТП водитель и пассажиры ВАЗа — женщина и пятилетняя девочка, а также пассажирка Lada Vesta госпитализированы.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

В январе в городе Энгельсе Саратовской области легковой автомобиль врезался в столб, при инциденте погибли два человека.

Также URA.RU сообщало о ДТП в Тюмени с участием маршрутного такси.