При ДТП в Саратовской области погиб ребёнок
- globallookpress.com
Инцидент произошёл в ночь на воскресенье, 16 февраля, на автодороге Тамбов — Саратов, предварительно, в результате выезда автомобиля ВАЗ-21093 на встречную полосу.
«Несовершеннолетний пассажир — мальчик 2019 года рождения — скончался», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Отмечается, что пострадавшие при ДТП водитель и пассажиры ВАЗа — женщина и пятилетняя девочка, а также пассажирка Lada Vesta госпитализированы.
Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
В январе в городе Энгельсе Саратовской области легковой автомобиль врезался в столб, при инциденте погибли два человека.
Также URA.RU сообщало о ДТП в Тюмени с участием маршрутного такси.